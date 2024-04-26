Минтруд предложил отдавать незначительные остатки средств из маткапитала на руки

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минтруд РФ предлагает предоставить возможность гражданам забирать незначительные остатки средств материнского капитала, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"У нас действительно сегодня есть по линии маткапитала в рамках учета лицевого счета каждого получателя остатки, которые сегодня даже меньше, чем наименьшая мера поддержки, которую мы могли бы предоставить в нашем перечне. Наверное, действительно стоит обсудить совместно с Минфином, с нашими коллегами, возможность выдачи этих остатков людям с тем, чтобы нам не заниматься администрированием этих остатков у себя", - сказал Котяков в ходе заседания Совета законодателей в пятницу.

Он подчеркнул, что по нынешним правилам граждане не могут физически использовать эти средства ни на какие другие цели.

Материнский капитал - мера поддержки, предусмотренная нацпроектом "Демография". С 2007 года материнский капитал предоставляется на вторых (или последующих) детей. С 2020 года программа распространяется на первенцев и предоставляется по факту рождения ребенка. С 1 февраля материнский капитал был проиндексирован и составил 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей на второго ребенка.