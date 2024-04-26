Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Минтруд предложил отдавать незначительные остатки средств из маткапитала на руки

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минтруд РФ предлагает предоставить возможность гражданам забирать незначительные остатки средств материнского капитала, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"У нас действительно сегодня есть по линии маткапитала в рамках учета лицевого счета каждого получателя остатки, которые сегодня даже меньше, чем наименьшая мера поддержки, которую мы могли бы предоставить в нашем перечне. Наверное, действительно стоит обсудить совместно с Минфином, с нашими коллегами, возможность выдачи этих остатков людям с тем, чтобы нам не заниматься администрированием этих остатков у себя", - сказал Котяков в ходе заседания Совета законодателей в пятницу.

Он подчеркнул, что по нынешним правилам граждане не могут физически использовать эти средства ни на какие другие цели.

Материнский капитал - мера поддержки, предусмотренная нацпроектом "Демография". С 2007 года материнский капитал предоставляется на вторых (или последующих) детей. С 2020 года программа распространяется на первенцев и предоставляется по факту рождения ребенка. С 1 февраля материнский капитал был проиндексирован и составил 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей на второго ребенка.

Антон Котяков Минтруд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Матвиенко призвала увеличить пособия по беременности для уволенных хотя бы до МРОТ

Матвиенко призвала увеличить пособия по беременности для уволенных хотя бы до МРОТ

Трутнев выступил за ужесточение наказания для поджигателей леса

Турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность

Турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность

ФАС усмотрела в действиях Ozon признаки нарушения закона о конкуренции

Защита обжаловала арест замминистра обороны РФ Иванова

Закрытый с февраля 2022 г. аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов

Закрытый с февраля 2022 г. аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов
Паводок в России

Свыше 5,1 тыс. человек эвакуировали из-за паводка в Тюменской области

Свыше 5,1 тыс. человек эвакуировали из-за паводка в Тюменской области

Что случилось этой ночью: пятница, 26 апреля

Паводок в России

Уровень воды в Ишиме в селе Абатское за сутки поднялся более чем на полметра

Уровень воды в Ишиме в селе Абатское за сутки поднялся более чем на полметра

"Газпром экспорт" подал иски в суд РФ к словацкой ZSE, чешской CEZ и австрийской OMV

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });