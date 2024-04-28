В Ингушетии раскрыли ОПГ, похитившую из бюджета более 1 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД и ФСБ России выявили в Ингушетии организованную преступную группу, которая похитила из бюджета свыше 1 млрд рублей, выделенных для реализации государственных мер поддержки семей с детьми. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Возбуждено семь уголовных дел по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), они соединены в одно производство.

Установлено, что в состав ОПГ входили сотрудники ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия", жители Ингушетии, работники Роскадастра и неустановленные лица.

В период с 2019 по 2022 год члены ОПГ, получая копии личных документов физических лиц, в том числе свидетельств о рождении третьего и последующих детей, изготавливали подложные договора купли-продажи объектов недвижимости и договора займа между региональным оператором и покупателями. Кроме того, они изготавливали и предоставляли подложные свидетельства о рождении несуществующих детей, якобы появившихся на свет за пределами Российской Федерации. Деятельность ОПГ была тщательно законспирирована и долго велась под видом законной, говорится в сообщении.

Проведены 15 обысков по местам жительства и работы членов ОПГ. Три фигуранта уголовного дела, в том числе директор республиканского унитарного предприятия ипотечного кредитования, который являлся организатором ОПГ, задержаны. Двое были арестованы. Третья фигурантка отправлена под домашний арест: у нее на иждивении семь несовершеннолетних детей, двое из которых являются инвалидами.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.