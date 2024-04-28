Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:28

В Ингушетии раскрыли ОПГ, похитившую из бюджета более 1 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД и ФСБ России выявили в Ингушетии организованную преступную группу, которая похитила из бюджета свыше 1 млрд рублей, выделенных для реализации государственных мер поддержки семей с детьми. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Возбуждено семь уголовных дел по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), они соединены в одно производство.

Установлено, что в состав ОПГ входили сотрудники ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия", жители Ингушетии, работники Роскадастра и неустановленные лица.

В период с 2019 по 2022 год члены ОПГ, получая копии личных документов физических лиц, в том числе свидетельств о рождении третьего и последующих детей, изготавливали подложные договора купли-продажи объектов недвижимости и договора займа между региональным оператором и покупателями. Кроме того, они изготавливали и предоставляли подложные свидетельства о рождении несуществующих детей, якобы появившихся на свет за пределами Российской Федерации. Деятельность ОПГ была тщательно законспирирована и долго велась под видом законной, говорится в сообщении.

Проведены 15 обысков по местам жительства и работы членов ОПГ. Три фигуранта уголовного дела, в том числе директор республиканского унитарного предприятия ипотечного кредитования, который являлся организатором ОПГ, задержаны. Двое были арестованы. Третья фигурантка отправлена под домашний арест: у нее на иждивении семь несовершеннолетних детей, двое из которых являются инвалидами.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ингушетия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Песков заявил, что среди украинских военных на фронте нарастает паника

Паводок в России

Очередной рекорд уровня воды зафиксирован на реке Ишим в Тюменской области

Очередной рекорд уровня воды зафиксирован на реке Ишим в Тюменской области

Вода в Тоболе у Кургана за сутки снизилась на 16 см

Православные отмечают Вербное воскресенье

Православные отмечают Вербное воскресенье

Три БПЛА упали в районе нефтебазы в Калужской области

ПВО нейтрализовала за ночь 17 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами

Паводок в России

Ишим в тюменском селе Абатское превысил критическую отметку более чем на 2,4 м

В МИД России назвали временной мерой ужесточение проверок въезжающих иностранцев

В МИД России назвали временной мерой ужесточение проверок въезжающих иностранцев

В Басманном суде заявили, что арест подчиненного Иванова не связан с делом замминистра

Что произошло за день: суббота, 27 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });