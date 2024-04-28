Минобороны РФ сообщило об ударах по трем аэродромам ВСУ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило об уничтожении ангаров с ударными дронами на аэродроме Каменка Днепропетровской области, а также ударах по складам с авиатехникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области", - сказали в Минобороны РФ.

"Кроме того, поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, также в течение суток нанесены удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников, живой силе и военной технике ВСУ в 121 районе.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США", - сказали в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка (ДНР) и нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка (ДНР)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, военнослужащие группировки "Центр" отразили 10 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Очеретино, Новобахмутовка, Нетайлово и Бердычи (ДНР). ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей.

Кроме того, сказано в сводке, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155 мм гаубицы М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, два 105 мм буксируемых орудия М101, три 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковое орудие МТ-12 "Рапира".

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Отражены три контратаки формирований 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское (ЛНР). Противник потерял до 270 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, 122 мм САУ "Гвоздика" и 130 мм пушку М-46, сообщает Минобороны России.

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка (ДНР). Отражены четыре контратаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр (ДНР). Потери противника составили до 360-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены два 152 мм орудия Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковое орудие МТ-12 "Рапира". Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов, говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка и Луговское Запорожской области. Потери ВСУ составили до 85-ти военнослужащих, четыре пикапа, 122 мм самоходная артиллерийская установка PzH-2000 и 122 мм САУ "Гвоздика". Уничтожены станция РЭБ "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов, сказано в сводке.

Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Работино Запорожской области, Ивановка и Ольговка Херсонской области. Противник потерял до 50-ти военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубицу М777 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", информирует министерство обороны РФ.