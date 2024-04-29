Суд в Омске арестовал безработного, дважды пытавшегося ограбить банкомат

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Суд Центрального округа Омска до 14 июня арестовал безработного, дважды пытавшегося похитить деньги из банкомата, сообщает прокуратура региона.

Он обвиняется по ч.3 ст. 30, п."б" ч.4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере).

По версии следствия, утром 15 апреля обвиняемый, надев защитный костюм и балаклаву, зашел в отделение банка на первом этаже многоквартирного жилого дома по ул. Краснознаменная, 26/3, где попытался вскрыть банкомат.

Испугавшись вопроса сотрудников службы охраны, обратившихся к нему через громкоговоритель, предполагаемый похититель скрылся.

Утром 17 апреля он вновь попытался вскрыть этот банкомат, подорвав его с помощью газового баллона.

"После срабатывания устройства, мужчина, испугавшись последствий, с места преступления скрылся. В тот момент в банкомате находилось более 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Вину он признал полностью, пояснив, что планировал потратить похищенные средства для погашения долговых обязательств своей бывшей жены.