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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

МИД РФ заявил послу Франции о деструктивной линии Парижа

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил о вызове на Смоленскую площадь посла Франции в России Пьера Леви, которому было заявлено, что политика Парижа ведет к эскалации конфликта на Украине и обречена на провал.

"В связи со все более воинственными заявлениями французского руководства и поступающей информацией о возрастающей вовлеченности Франции в конфликт вокруг Украины 6 мая в МИД России был вызван посол Франции в Москве Пьер Леви", - говорится в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта. Подчеркнуто, что попытки французских властей создать своими безответственными заявлениями о возможной отправке западных воинских контингентов на Украину некую "стратегическую неопределенность" для России обречены на провал. Цели и задачи специальной военной операции будут выполнены", - говорится в сообщении МИД РФ.

МИД России Франция
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