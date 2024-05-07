В Севастополе восстановлено движение катеров и паромов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте открыто после временной остановки во вторник, сообщает телеграм-канал Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

Остановка продлилась около 25 минут, ее причины не назывались.

Приостанавливалось и движение транспорта по Крымскому мосту, примерно на 35 минут.