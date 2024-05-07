Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте временно прекращено во вторник утром, сообщает телеграм-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.

В понедельник вечером работа паромов и катеров в Севастополе прекращалась примерно на 40 минут.

Ранее во вторник было приостановлено движение транспорта по Крымскому мосту.