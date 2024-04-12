Захарова заявила, что США пытаются обелить Украину, обвиняя ИГИЛ в теракте в Crocus

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Заявления США о причастности к теракту в подмосковном Crocus City Hall афганского филиала ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) "Вилаят Хорасан" делаются, чтобы "обелить" Украину, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью aif.ru, опубликованном в пятницу.

Захарова добавила, что Соединенные Штаты не участвуют в расследовании теракта "и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут".

"Поэтому их деятельность направлена, в первую очередь, на манипулирование общественным мнением с тем, чтобы "обелить" своих подопечных", - заявила она.

"По информации Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, следы организаторов теракта ведут к украинским спецслужбам, которые, в свою очередь, контролируются американцами", - напомнила Захарова.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 144 человека.

На следующий день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, участвовавших в нападении. В настоящее время в рамках возбужденного по факту теракта уголовного дела арестованы 10 фигурантов.