РФ будет использовать мировые наработки при создании наземных роботизированных комплексов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россия будет использовать зарубежные наработки при создании наземных роботизированных комплексов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть. Мы возьмём, что скрывать, то, что видим на международном рынке", - сказал Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО, которая состоялась 7 мая после инаугурации.

"Несмотря на все сложности, всё-таки получаем некоторые вещи не такого свойства и характера, как тяжёлая огнемётная система, но такие мобильные вещи. Они же двойного, тройного, ещё гражданского назначения. Безусловно, они могут быть приспособлены для ведения современных боевых действий", - добавил он.

В ходе встречи один из ее участников рассказал о наземном роботизированном комплексе "Курьер", который может использоваться в штурмовых действиях. У президента уточнили, можно ли организовать массовое производство таких платформ.

"У нас и собственные разработки есть хорошие, так что обязательно это доведём. Если уж мы создаём воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причём на уровне самых высочайших современных достижений и технологий, мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку", - заявил президент.

"Надо всегда быть чуть-чуть впереди в этих разработках, тогда успех будет абсолютно гарантирован, здесь нет никаких сомнений. В последнее время у нас это получается, вы сами знаете, ФАБы... Да, противник реагирует быстро, мы видим, вы видите это на поле боле. РЭБ активно использует, концентрирует этот РЭБ на определённых участках, но нам удаётся это преодолевать", - добавил он.