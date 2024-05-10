Полпред президента в Думе Минх будет представлять кандидатуру Мишустина на заседании

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сообщил, что кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ в Госдуме будет представлять полномочный представитель президента Гарри Минх.

Морозов сообщил об этом на заседании комитета.

Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму представление по кандидатуре Мишустина на должность премьер-министра. Согласно Конституции, на рассмотрение кандидатуры отводится неделя со дня внесения представления.