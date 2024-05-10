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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

МИД РФ заявил о готовности к укреплению отношений с Чадом после выборов в этой стране

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Россия приветствует успешное проведение президентских выборов в Республике Чад и выражает готовность к дальнейшему сотрудничеству двух стран, сообщает МИД РФ.

"В Москве приветствуют успешное проведение президентских выборов в Чаде, которые стали завершающим этапом в процессе перехода к гражданской форме правления, и подтверждают готовность к дальнейшему укреплению отношений традиционной дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Чад", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

6 мая в Чаде состоялись президентские выборы. Согласно предварительным результатам, обнародованным 9 мая Национальным агентством по управлению выборами Чада, "победу одержал президент переходного периода, президент Республики Чад, глава государства, кандидат от правящей партии "Движение патриотического спасения" Махамат Идрис Деби, набрав 61,03% голосов", отмечается в сообщении. Основного оппонента Идриса Деби, премьер-министра Чада и лидера оппозиционной партии "Трансформаторы" Сюксеса Масра поддержали 18,53% избирателей.

"Голосование прошло в спокойной обстановке, серьезных нарушений, способных повлиять на волеизъявление граждан, отмечено не было. Явка составила 75,9%", - сообщили на Смоленской площади.

Чад
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