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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:26

Путин поздравил жителей ЛНР и ДНР с десятилетием образования республик

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики с десятилетием образования этих республик, сообщает сайт Кремля.

"11 мая 2014 года - поистине судьбоносный для Донбасса день. В ходе референдума люди в патриотическом порыве поддержали создание Донецкой Народной Республики, показали всему миру твердую решимость отстаивать свое право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии националистов, захвативших власть в Киеве в результате вооруженного государственного переворота", - говорится в поздравлении президента РФ.

В поздравлении президента РФ жителям ЛНР отмечается, что "сегодня весь наш народ искренне поддерживает вас, вся страна помогает Луганской Народной Республике".

"Уверен, мы обязательно вернем мир на Донбасс, решим самые сложные задачи, построим и восстановим дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия", - подчеркивает президент РФ.

Владимир Путин ДНР ЛНР
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