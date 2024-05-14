В российских органах госохраны создадут подразделения по противодействию БПЛА

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В органах госохраны создано подразделение по противодействию беспилотным летательным аппаратам, заявил кандидат на должность директора ФСО России Дмитрий Кочнев.

"Руководством ФСО России утверждена программа по оснащению охраняемых объектов техническими средствами противодействия беспилотникам. В результате проводимой работы в органах государственной охраны созданы специализированные подразделения по противодействию БПЛА", - сказал Кочнев в ходе заседания Совета Федерации.

Он отметил, что совместно с научно-исследовательскими институтами проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

"Взяты на вооружения различные комплексы обнаружения и противодействия беспилотных летательных объектов", - сказал Кочнев.