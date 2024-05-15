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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Путин заявил, что кадровые изменения в правительстве должны обеспечить успех СВО

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Кадровые перемещения должны обеспечить успех в проведении специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.

"Я очень рассчитываю на то, что все, что произведено, - все эти кадровые перемещения не должны быть формальными. Мы должны, еще раз повторю, максимально использовать весь наш административный ресурс для обеспечения главной задачи - успешной работы наших боевых подразделений на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции", - сказал Путин в среду на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

Он отметил, что участники СВО воюют хорошо, успешно, на всем протяжении линии фронта улучшают свое положение.

"Мы должны сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы у них было все необходимое для дальнейшего решения стоящих перед ними задач", - заявил президент.

Владимир Путин
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