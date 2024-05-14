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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Смольный предложит Госдуме запретить движение самокатов по тротуарам

Также предлагается разрешить регионам самим вводить ограничения для СИМ и обустраивать для них платные парковки

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Правительство Петербурга разработает поправки в федеральное законодательство и предложит Госдуме запретить передвижение самокатов по тротуарам и площадям, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, представляя отчет депутатам Заксобрания города.

"Просим федеральный центр (...) запретить передвижение (самокатов) по тротуарам и площадям. Петербург готов стать первым пилотным проектом в Российской Федерации. В ближайшее время все эти предложения будут переданы депутатам Государственной думы, чтобы они вышли с инициативой изменений в федеральный закон", - сказал Беглов.

Также будет предложено разрешить Петербургу и другим регионам самостоятельно определять зоны и характер ограничений для средств индивидуальной мобильности, установить в числе требований к прокатным организациям наличие статуса налогового резидента России, организовать для электросамокатов платные парковочные места.

Петербург Смольный Александр Беглов Госдума
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