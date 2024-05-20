Минпросвещения заявило о стопроцентной доступности садиков для детей до трех лет

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет в среднем по РФ составляет 100% на конец 2024 года, сообщается в публичной декларации целей и задач Минпросвещения РФ на текущий год.

В ней также сообщается, что доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет в среднем по РФ составляет 99,9% на конец 2024 года.

Отмечается, что в 2024 году в государственных и муниципальных дошкольных образовательный организациях (ДОО) для детей от 1,5 до 3 лет было создано 780 дополнительных мест и 1 844 места - в частных ДОО и у индивидуальных предпринимателей.

В конце апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщала о том, что на 1 апреля текущего года доступность детских садов для детей от двух месяцев до трех лет в среднем по стране составляет 99,6%.