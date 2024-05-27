"Автодор" вводит абонементы на участках М-12

Фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Автодор" вводит абонементы для возможности водителей сэкономить при оплате проезда на участках скоростной платной автотрассы М-12 "Восток", сообщила пресс-служба госкомпании.

Семь видов абонемента на проезд можно приобрести с 27 мая. Госкомпания отмечает, что они были разработаны с учетом мнения водителей, которые пользовались трассой М-12 с конца прошлого года, когда она была запущена.

Абонемент позволит снизить стоимость поездки на 15-20%. Например, абонемент на проезд от города Сергач (Нижегородская обл.) до города Шумерля (Чувашия) на 20 поездок для легковых автомобилей и мотоциклов обойдется в 4,93 тыс. руб., для легковых машин с прицепом и среднегабаритных грузовиков - в 8,56 тыс. руб., что на 20% ниже установленного тарифа.

"Автодор" отмечает, что постоянно проводит мониторинг и анализ транспортных потоков на М-12 и бесплатных альтернативных маршрутах. После ввода абонементов также будет проведен анализ их использования.