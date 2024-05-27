Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

"Автодор" вводит абонементы на участках М-12

"Автодор" вводит абонементы на участках М-12
Фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Автодор" вводит абонементы для возможности водителей сэкономить при оплате проезда на участках скоростной платной автотрассы М-12 "Восток", сообщила пресс-служба госкомпании.

Семь видов абонемента на проезд можно приобрести с 27 мая. Госкомпания отмечает, что они были разработаны с учетом мнения водителей, которые пользовались трассой М-12 с конца прошлого года, когда она была запущена.

Абонемент позволит снизить стоимость поездки на 15-20%. Например, абонемент на проезд от города Сергач (Нижегородская обл.) до города Шумерля (Чувашия) на 20 поездок для легковых автомобилей и мотоциклов обойдется в 4,93 тыс. руб., для легковых машин с прицепом и среднегабаритных грузовиков - в 8,56 тыс. руб., что на 20% ниже установленного тарифа.

"Автодор" отмечает, что постоянно проводит мониторинг и анализ транспортных потоков на М-12 и бесплатных альтернативных маршрутах. После ввода абонементов также будет проведен анализ их использования.

М-12 Автодор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбер не заметил оттока средств физлиц из-за закона о бесплатных переводах

Сбер не заметил оттока средств физлиц из-за закона о бесплатных переводах

Пять человек ранены при обстреле здания Пенсионного фонда в Херсонской области

ФАС проанализирует тарифы аэропортов

Налоговая реформа

Нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ может составить не менее 150 тысяч рублей

Паводок в России

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области продолжает снижаться

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области продолжает снижаться

Один человек погиб в результате падения БПЛА на АЗС в Орловской области

Что произошло за день: воскресенье, 26 мая

Шебекино второй раз за день обстреляно из РСЗО

Путин прибыл в Узбекистан

Налоговая реформа

Комитет Думы предложил нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ на уровне около 150 тыс. руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });