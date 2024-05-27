Крымские аграрии списали почти 8 тыс. га зерновых из-за погодных условий

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сельхозпроизводители Крыма списали уже 7,8 тыс. га под зерновыми культурами, которые пострадали из-за плохих погодных условий, сообщила временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова на пресс-конференции в понедельник.

"К сожалению, в этом году погода существенно повлияла на формирование урожая. На сегодняшний день уже констатируем факт - будет списано порядка 7,8 тыс. гектаров озимых и яровых зерновых культур", - сказала Зарединова.

Она отметила, что такая ситуация возникла из-за совокупности факторов, которые накапливались с осени прошлого года: в ноябре-декабре большое количество осадков и кратковременное резкое понижение температуры привели к выпиранию почвы и разрыву корневой системы. Относительно теплая зима способствовала дальнейшему развитию культур, но отсутствие продуктивных осадков в марте-апреле не дало сформироваться полноценному урожаю, особенно яровым.

"Все мы наблюдали, что в марте-апреле было очень тепло, и вегетация всех растений - это касается не только зерновых, это и плодовые, и все остальные культуры - на три месяца опережала вегетацию в аналогичное время в предыдущие годы. Все это вместе повлияло на то, что мы сейчас наблюдаем неправильное и недостаточное формирование урожая", - сообщила Зарединова.

Она добавила, что сельхозпроизводителям во избежание дополнительных затрат приходится списывать такие посевы уже сейчас.

"Ситуация не становится лучше, так как осадков нет, поэтому я думаю, что к началу уборочной кампании будет еще какое-то количество площадей списано", - сказала она.

К наиболее пострадавшим регионам Зарединова отнесла расположенные на севере Крыма Раздольненский, Первомайский, Красноперекопский районы и часть Джанкойского района.

"С чем мы выйдем к уборочной кампании, а она в этом году тоже начнется раньше, наверное, во второй декаде июня, - мы уже конкретно сможем сказать, какая будет уборочная площадь на ту дату и с какой урожайностью мы будем выходить", - сказала Зарединова, уточнив, что с учетом списанных площадей уборка урожая зерновых и зернобобовых культур пройдет на площади 467 тыс. га.