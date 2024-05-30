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Мосгорсуд признал законным приговор Виктору Батурину

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил без изменений приговор бизнесмену Виктору Батурину - бывшему вице-президенту компании "Интеко" и брату основательницы компании Елены Батуриной, по которому он получил шесть лет колонии по уголовному делу о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговор Симоновского суда Москвы от 14 ноября 2023 года в отношении Батурина оставлен без изменений, апелляционные жалобы, поданные на приговор, - без удовлетворения", - заявили в пресс-службе в четверг.

Приговор вступил в силу и подлежит исполнению.

Симоновский суд назначил Батурину шесть лет колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб.

Бизнесмен был признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух эпизодах фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ). По части обвинений он был освобожден от ответственности в связи с истечением сроков давности.

Как сообщалось, Елена Батурина - сестра бизнесмена и вдова бывшего столичного мэра Юрия Лужкова - посчитала поддельными документы, представленные Батуриным в суд по урегулированию спора о 25-процентной доле в "Интеко" и компенсации за нее.

Ранее Батурин дважды был осужден по делам о мошенничестве.

Елена Батурина Интеко Мосгорсуд Виктор Батурин
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