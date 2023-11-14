Суд назначил шесть лет колонии Виктору Батурину по делу о мошенничестве

Бизнесмен Виктор Батурин (слева), обвиняемый в покушении на мошенничество, во время оглашения приговора в Симоновском суде Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы назначил шесть лет колонии общего режима по делу о мошенничестве бизнесмену Виктору Батурину - бывшему вице-президенту компании "Интеко" и брату основательницы компании Елены Батуриной, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Также подсудимого оштрафовали на 500 тысяч рублей.

На прениях сторон гособвинение просило назначить Батурину семь с половиной лет колонии.

Он признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК) и двух эпизодах фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК). По части обвинений он был освобожден от ответственности за истечением сроков давности.

Елена Батурина - сестра бизнесмена и вдова бывшего столичного мэра Юрия Лужкова - посчитала поддельными документы, представленные Батуриным в суд по урегулированию спора о 25-процентной доле в "Интеко" и компенсации за нее.

Елена Батурина в сентябре 2011 года продала "Интеко".

Ранее Батурин дважды был осужден по делам о мошенничестве.