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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Над Белгородской, Курской и Воронежской областями ночью сбили пять дронов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали пять беспилотников над регионами России, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки дронов на автобус в Шебекино пострадали три человека.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Курская область Белгородская область Воронежская область
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