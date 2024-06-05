Над Белгородской, Курской и Воронежской областями ночью сбили пять дронов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали пять беспилотников над регионами России, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки дронов на автобус в Шебекино пострадали три человека.