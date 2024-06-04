Три человека пострадали в результате атаки дронов на автобус в белгородском Шебекино

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Украинские дроны атаковали в Шебекино Белгородской области служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия, три человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков во вторник.

"В Шебекино ВСУ атаковали с помощью БПЛА служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия. В результате взрыва пострадали 3 человека", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

"У транспортного средства пробита крыша и повреждено остекление", - уточнил он.

"У одной женщины осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй - осколочное ранение правого бедра", - сообщил губернатор.

"Третья пострадавшая покинула место происшествия, но, добравшись домой, почувствовала ухудшение состояния. По предварительной информации, у нее сотрясение головного мозга и контузия", - добавил он.