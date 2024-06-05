Путин отметил, что появление германских ракет на Украине окончательно разрушит отношения РФ и ФРГ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если на Украине появятся германские ракеты, которые будут бить по территории России, это окончательно разрушит отношения РФ и Германии.

"Теперь, когда говорят, что сейчас еще появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по объектам на территории России. Это, конечно, окончательно разрушает российско-германские отношения", - сказал Путин в среду.

"Когда на украинской земле появились первые немецкие танки немецкого производства, это уже произвело такой моральный и этический шок в России, потому что отношение к федеративной республике в российском обществе всегда было очень хорошим", - подчеркнул он.