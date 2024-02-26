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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Канцлер ФРГ выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не желает прямого участия Германии в конфликте на Украине, поэтому не хочет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus.

"Шольц сказал в Берлине, что он не желает ситуации, когда немецкие знания напрямую используют для ударов по российским целям", - информирует издание Focus.

"Я удивлен, что некоторые совсем не волнуются, вовсе не задумываются вот над чем: наши поступки в некоторой степени могут привести к соучастию в войне", - отметил канцлер.

По его словам, его "очень раздражает", что нынешние дебаты вокруг военной помощи Украине концентрируются на одной системе вооружений - ракетах Taurus; в то время как Украине в принципе не хватает боеприпасов.

Focus напоминает, что ранее среди соратников Шольца в Социал-демократической партии в составе правящей коалиции ФРГ звучали призывы поставить Украине ракеты Taurus.

Олаф Шольц Германия Украина Taurus
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