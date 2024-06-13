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Рассмотрение апелляции на взыскание с рыбопромышленников 359 млрд рублей продолжится 14 июня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Пятый арбитражный апелляционный суд 14 июня после перерыва продолжит рассмотрение апелляции на решение Арбитражного суда Приморского края по иску Генпрокуратуры к приморским рыбопромысловым компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 358,7 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

На заседании ответчики подали ряд процессуальных ходатайств, в том числе просили отложить рассмотрение жалобы из-за других дел, рассматриваемых в московских судах, где оспаривается основное доказательство по делу - заключение ФАС о наличии иностранного контроля группы лиц.

Суд отказал в удовлетворении ходатайств об отложении в связи с отсутствием правовых оснований, согласившись с позицией Генпрокуратуры о том, что оспаривание заключения ФАС не имеет отношения к рассматриваемому делу.

В суде ответчики снова сообщили, что основной ответчик по делу Олег Кан умер, предоставили ряд документов. Однако представитель Генпрокуратуры не согласился с этими данными, вновь назвав этот вопрос инсценировкой.

Генпрокуратура подавала два иска к дальневосточным рыбопромышленникам на общую сумму 376 млрд рублей. Первый из них - на 358,7 млрд рублей - был удовлетворен 21 марта в полном объеме, Генпрокуратура просила взыскать эти средства и ряд компаний в пользу государства с рыбопромышленника Олега Кана и членов его семьи. Второй иск - на 17,4 млрд рублей - был подан к Дмитрию Дремлюге и компаниям, а также физлицам, связанным с ним. Второй иск был удовлетворен 2 мая.

Генпрокуратура настаивала на том, что рыбопромышленники вылавливали краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавали улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. В ходе судебных разбирательств сообщалось, что Кан имеет вид на жительство в Южной Корее, Дремлюга - гражданин Украины. Кроме того, ответчики сообщили о смерти Кана в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой.

После вынесения решений большинство компаний, фигурирующих в исках, перешли в собственность государства.

Апелляцию на решение по меньшему иску суд рассмотрит 14 августа.

Генпрокуратура ФАС Олег Кан Южная Корея ДФО Дмитрий Дремлюга
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