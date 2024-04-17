Рассмотрение иска Генпрокуратуры к рыбопромышленникам ДФО продолжится 2 мая

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края объявил перерыв до 2 мая в рассмотрении меньшего из двух крупных исков Генпрокуратуры РФ к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания суда.

Речь идет об иске на 17,4 млрд рублей. Иск был подан к рыбопромышленнику Дмитрию Дремлюге и его семье по аналогичным требованиям. Дремлюга имеет гражданство Украины и живет вне РФ. Общие претензии по двум искам, как сообщалось, составляют 376 млрд рублей, причем иск на 358,7 млрд рублей был удовлетворен в марте.

В ходе заседания в среду состав суда был изменен - вместо судьи Плехановой дело рассматривает судья Овчинников. В связи с этим рассмотрение дела было начато с самого начала, сообщил судья Овчинников, открывая заседание.

"В связи с длительным отсутствием судьи Плехановой Н.А. в отпуске и последующей отставкой, учитывая специализацию и нагрузку судей соответствующего судебного состава Арбитражного суда Приморского края, а также необходимость соблюдения разумного срока судопроизводства, дело №А51-1300/2024 подлежит передаче судье Овчинникову В.В.", - говорится в определении суда, размещенном в картотеке арбитражных дел.

В рамках судебного разбирательства стороны заявили ряд ходатайств. В частности, ответчики просили отложить дело, передать его рассмотрение в суд общей юрисдикции.

Кроме того, ответчики попросили пересчитать сумму ущерба. По словам одного из представителей ответчиков, он представил в материалы суда контррассчет, предполагающий снижение требований к компании на 49%, со 109 млн рублей до 61 млн рублей. Снижение связано с неверной, по словам юриста, оценкой веса краба. В связи с этим он предложил "выслать (в суд - ИФ) в качестве специалиста сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) для дачи пояснений о том, каким образом формировался вес краба".

Представитель Генпрокуратуры отметил, что документы о расчете в материалах дела имеются, "необходимости их истребовать нет, а ходатайство направлено на затягивание процесса".

Суд отказал в удовлетворении всех ходатайств и объявил перерыв в рассмотрении дела для исследования дополнительных доказательств. 2 мая суд перейдет к прениям сторон.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Приморского края два иска к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 376 млрд рублей.

Более крупный из исков - на 358,7 млрд рублей - был подан к рыбопромышленнику Олегу Кану, членам его семьи и благотворительному фонду "Родные острова", учредителями которого является ряд компаний, подконтрольных родственникам Кана. По мнению истца, эта группа лиц вылавливала краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавала улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. Кан имеет вид на жительство в Корее.

Этот иск был удовлетворен 21 марта в полном объеме, договоры признаны ничтожными, доли в компаниях взысканы в пользу государства (12 апреля доли перешли в собственность РФ). В ходе заседания ответчики сообщили о смерти Кана в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой.

Пятый арбитражный апелляционный суд (Владивосток) рассмотрит апелляцию на это решение 23 мая.