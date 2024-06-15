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Что произошло за день: суббота, 15 июня

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вашингтон выделит Киеву более $1,5 млрд на гуманитарные нужды и энергетику. Об этом сообщила вице-президент США Камала Харрис во время встречи с Владимиром Зеленским в ходе встречи "на полях" конференции по Украине в Люцерне. Там же президент Швейцарии заявила, что урегулировать кризис на Украине без участия РФ невозможно. По словам Виолы Амхерд, "если мы хотим мира, то в определенный момент России будет нужно принять участие в переговорном процессе".

- МОК допустил первых 14 россиян к участию в летней Олимпиаде в Париже. В опубликованный комитетом список также вошли спортсмены из Белоруссии. Между тем, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что трое россиян - Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова - не смогут принять участие в Играх.

- Под Саратовом в поле произошел пожар на магистральном газопроводе. Его причиной, предварительно, стала аномальная жара. Пострадавших в результате аварии нет. Следователи начали проверку по факту взрыва газа в залегающем под землей трубопроводе.

- Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки "Север" в глубину обороны украинских войск, а также отражении за сутки семи контратак ВСУ.

- Умер вратарь сборной Черногории по футболу Матия Шаркич. Голкипер скончался в возрасте 26 лет.

- Сборная Швейцарии обыграла Венгрию в матче Евро-2024. Встреча прошла в Кельне и завершилась со счетом 3:1.

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