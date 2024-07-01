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У православных начался Петров пост

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В этот понедельник у православных верующих наступает Петров пост, который в этом году из-за поздней Пасхи будет коротким - всего 11 дней.

Петров (Апостольский) пост начинается через неделю после Троицы, когда православные вспоминают, как на апостолов сошел Святой Дух, после чего они отправились проповедовать учение Христа по миру. Пост закончится накануне праздника апостолов Петра и Павла, отмечаемого 12 июля.

Наступивший пост не отличается особой строгостью: всем, кто его соблюдает, разрешено есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы, которые остаются постными на протяжении всего года.

Во время поста принято чаще ходить в храм, присутствовать на литургии. В течение этого времени Церковь призывает всех православных людей исповедаться и причаститься.

Пасха Петров пост
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