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Суд удовлетворил иск о приостановке корпправ иностранного акционера "Акрона"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минпромторга России о приостановке корпоративных прав люксембургской Redbriсk Investments S.A.r.l. в АО "Акрон групп", материнской компании группы "Акрон", следует из картотеки суда.

Иск поступил в суд 23 мая. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу были привлечены АО "Акрон групп", имеющее статус экономически значимой организации (ЭЗО), Redbriсk Holding S.a.r.l. и АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т".

Основным бенефициаром "Акрона" является Вячеслав Кантор. По данным на 31 марта 2024 года, основную часть пакета он контролирует через люксембургскую Redbrick Investment S.a.r.l. (34,16%), 10,9% - через АО "Акрон Групп". Еще 49,77% акций "Акрона" находятся в доверительном управлении менеджмента компании: 16,04% акций - у АО "Деметра" (бенефициар - вице-президент по правовым вопросам "Акрона" Павел Вавилов), 17,68% - у АО "Позитив Инвестментс Энд Менеджмент" (бенефициар - вице-президент по внешнеэкономической деятельности "Акрона" Дмитрий Хабрат), 16,05% - у АО "Гринферт" (бенефициар - глава совета директоров компании Александр Попов).

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Впервые судебный механизм приостановки иностранного участия в ЭЗО был использован властями в отношении X5 Retail Group. Заявление Минпромторга о приостановке корпоративных прав X5 в ООО "Корпоративный центр ИКС 5" Арбитражный суд Московской области удовлетворил 25 апреля.

Аналогичные заявления были позднее удовлетворены судом и в отношении иностранных структур, владеющими еще четырьмя ЭЗО.

Статус ЭЗО, введенный законом №470-ФЗ, позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких организаций в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые компании (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, закон позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

Акрон Минпромторг Redbriсk Investments
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