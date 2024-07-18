"Росатом" и Минэнерго Турции обсудили возможность строительства АЭС в Синопе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" и Минэнерго Турции обсудили возможность реализации госкорпорацией проекта сооружения второй АЭС в Турции в Синопе, сообщил "Росатом" по итогам встречи гендиректора компании Алексея Лихачева и министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара.

Стороны также обсудили статус реализации проекта АЭС "Аккую".

"Основные усилия сосредоточены на подготовке к пуску первого энергоблока - мы активно ведем полномасштабные пусконаладочные работы, на текущем этапе готовим реакторную установку к загрузке имитаторов топлива", - приводятся в сообщении слова Лихачева.

"Росатом" ведет строительство первой в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Физический пуск АЭС запланирован на 2024 г. Ранее сообщалось, что Турция рассматривает проекты строительства еще двух АЭС - в провинциях Синоп и Тракия.

В рамках "Атомэкспо-2024" министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщал, что его страна в ближайшее время придет к пониманию того, с кем будет строить новые АЭС в Синопе и Тракии. По его словам, Турция серьезно продвинулась в разработке проекта АЭС в Синопе. Ведется диалог с "Росатомом" и другими заинтересованными сторонами.