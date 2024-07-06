В Перми изъяли 45 тонн тонн контрафактного алкоголя

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ в Перми пресекли деятельность цеха по производству контрафактного алкоголя и изъяли 45 тонн спиртосодержащей жидкости, сообщается в пресс-релизе регионального управления ФСБ в субботу.

По данным ведомства, жители Перми организовали на территории города подпольный цех по производству суррогата алкоголя. Участников преступной группы задержали.

На основании переданных УФСБ материалов краевое ГУ МВД возбудило уголовные дела по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.