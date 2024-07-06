Поиск

В Перми изъяли 45 тонн тонн контрафактного алкоголя

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ в Перми пресекли деятельность цеха по производству контрафактного алкоголя и изъяли 45 тонн спиртосодержащей жидкости, сообщается в пресс-релизе регионального управления ФСБ в субботу.

По данным ведомства, жители Перми организовали на территории города подпольный цех по производству суррогата алкоголя. Участников преступной группы задержали.

На основании переданных УФСБ материалов краевое ГУ МВД возбудило уголовные дела по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Пермь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана снова задержан

"Аэрофлот" перенес часть рейсов из Москвы в субботу из-за погодных условий

В России утвердили правила организации сопровождаемого проживания инвалидов

На Кубани горят резервуары с топливом после атак БПЛА

Начало торгов акциями "Яндекса" на "Мосбирже" перенесли на 24 июля

Утвержден план по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей

Иноагентами признана журналист Олеся Герасименко и еще четыре человека

Что произошло за день: пятница, 5 июля

Россия намерена в 2024 году увеличить выпуск шин на 5%, до 48 млн штук

Россия намерена в 2024 году увеличить выпуск шин на 5%, до 48 млн штук

Главой "Росгеологии" назначен Сергей Радьков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });