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Суд немного смягчил приговор режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Суд немного смягчил приговор режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук
Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Апелляционный военный суд на несколько месяцев сократил наказание режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, получившим ранее по шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма в связи с театральной постановкой "Финист Ясный сокол", сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговор Второго Западного окружного военного суда от 8 июля 2024 года изменён: Беркович окончательно назначение наказание в виде 5 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Петрийчук - в виде 5 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде.

Защита и сами осуждённые настаивали на отмене приговора и их оправдании.

Приговор вступил в законную силу. В ближайшее время фигуранткам определят место отбывания наказания.

Беркович и Петрийчук были арестованы в мае 2023 года.

Претензии к режиссеру и драматургу возникли из-за постановки "Финист Ясный сокол" – спектакля, как указывалось в официальном анонсе, "о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию". Защита поясняла, что в деле идет речь о размещении читки пьесы в YouTube.

Беркович и Петрийчук не признают вину.

"Финист Ясный сокол" – спектакль Беркович, поставленный по сценарию Петрийчук. В 2022 году он получил премию "Золотая маска" в номинациях "Лучшая работа драматурга" и "Лучшая работа художника по костюму".

15 апреля Беркович и Петрийчук попали в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Евгения Беркович Светлана Петрийчук
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