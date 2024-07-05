Для режиссера Беркович и драматурга Петрийчук запросили по шесть лет колонии

Режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило назначить по шесть лет колонии общего режима режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщает их защита.

Как говорится в сообщении в телеграм-канале адвокатов Беркович - Ксении Карпинской и Елены Орешниковой - гособвинение в ходе прений сторон попросило признать обеих подсудимых виновными по предъявленному обвинению и назначить обеим наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима и лишением права "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет" на четыре года.

Уголовное дело Беркович и Петрийчук рассматривается во Втором Западном окружном военном суде. По ходатайству гособвинения, которое заявило об угрозах в адрес участников дела, в настоящее время процесс проходит в закрытом режиме.

Меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу гособвинение попросило оставить без изменений в отношении обеих фигуранток.

Как уточняется в сообщении защитников, прения сторон по делу продолжатся. В понедельник, 8 июля, в них выступят сами подсудимые, а также защита Беркович.

По окончании прений подсудимые получат право последнего слова, после чего суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Беркович и Петрийчук вменяется оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Претензии к режиссеру и драматургу возникли из-за постановки "Финист Ясный сокол" - спектакля, как указывалось в официальном анонсе, "о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию". Защита поясняла, что в деле идет речь о размещении читки пьесы в YouTube.

Беркович и Петрийчук не признают вину.

В апреле Росфинмониторинг внес режиссера и драматурга в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

"Финист Ясный сокол" - спектакль Беркович, поставленный по сценарию Петрийчук. В 2022 году получил премию "Золотая маска" в номинациях "Лучшая работа драматурга" и "Лучшая работа художника по костюму".