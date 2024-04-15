Режиссер Беркович и драматург Петрийчук попали в список террористов и экстремистов

Светлана Петрийчук (справа) и Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы. Сентябрь 2023 года. Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук.

Соответствующая запись появилась в списке Росфинмониторинга в понедельник.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Беркович и Петрийчук арестованы по делу об оправдании терроризма.

Претензии к режиссеру и драматургу возникли из-за постановки "Финист Ясный сокол" - спектакля, как указывалось в официальном анонсе, "о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию". Защита поясняла, что в деле идет речь о размещении читки пьесы в YouTube.

Беркович и Петрийчук вину не признают.

"Финист Ясный сокол" - спектакль Беркович, поставленный по сценарию Петрийчук. В 2022 году получил премию "Золотая маска" в номинациях "Лучшая работа драматурга" и "Лучшая работа художника по костюму".