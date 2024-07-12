На паромное сообщение между Крымом и Кубанью в 2024 году выделено 5,7 млрд руб.

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - На поддержку паромного сообщения на линии между портами "Крым" и "Кавказ" (Краснодарский край) в 2024 году выделено 5,7 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В сообщении уточняется, что средства будут направлены ФГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс", которое обеспечивает работу шести паромов на линии между Крымом и Краснодарским краем, они перевозят пассажиров, автомобильную и железнодорожную технику.

В 2023 году аналогичная сумма на поддержку паромного сообщения между Крымом и Кубанью была выделена из резервного фонда кабинета министров.