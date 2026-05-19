Правительство выделит 5 млрд рублей на поддержку работы паромов в Керченском проливе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Правительство выделит в 2026 году 5 млрд рублей на поддержку работы паромов между портами "Керчь" и "Кавказ", которыми смогут воспользоваться туристы для поездки в Крым, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"На поддержку этого направления выделим в текущем году 5 млрд рублей, что позволит обеспечить курсирование паромов между портами "Керчь" и "Кавказ". Принятое решение даст людям возможность выбирать оптимальный для себя маршрут и в целом будет способствовать укреплению транспортной связности российских субъектов", - сказал он.

Для поездок в Крым туристы могут воспользоваться федеральной трассой "Новороссия", протянувшейся вдоль северного побережья Азовского моря, от Ростова-на-Дону до Симферополя. Трасса является частью Азовского кольца, которое вместе с железнодорожной магистралью проходит по Крымскому мосту. А также бесплатными для пассажиров автомобильными и железнодорожными паромами через Керченский пролив.