Пожар в садовом товариществе в Ставрополе уничтожил девять домов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пожар в садовом товариществе на окраине Ставрополя ликвидирован, полностью сгорели девять дачных домов, сообщает в субботу ГУ МЧС России по региону.

"В Ставрополе пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, огнем уничтожено девять строений, еще три частично пострадали, не допущено распространения огня более чем на 30 строений, сообщается в телеграм-канале краевого главка МЧС.

Ранее ведомство сообщило, что в Ставрополе в садовом товариществе "Ветерок" на улицах Дружбы и Партизанской загорелось 10 домов. К тушению огня было привлечено более 30 человек, на месте создан штаб пожаротушения.

По предварительным данным ГУ МЧС России по краю, пострадавших нет.