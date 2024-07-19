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Часть потребителей остались без света в трех районах и столице Северной Осетии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение частично отсутствует в нескольких районах Северной Осетии и Владикавказе из-за перегрузки сети, сообщает МинЖКХ республики.

"С 20:50 мск по команде ДС СКРДУ введены временные ограничения по подаче электроэнергии на величину 8 МВт по территории РСО-Алания в связи с аварийной ситуацией в ОЭС ЮГА и перегрузом в сечении Волгоград-Ростов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подача электроэнергии возобновится в течение двух часов.

"Частично отсутствует электроэнергия в населенных пунктах Ирафского района, Ардонского района, Алагирского района, Владикавказ и в селе Октябрьское. Ориентировочно, подача электроэнергии будет возобновлена в течении 2-х часов", - говорится в сообщении.

Владикавказ Волгоград Северная Осетия
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