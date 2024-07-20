Энергетики подключают потребителей в оставшейся без света Алуште

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Энергетики начали поэтапное восстановление электроснабжения в Алуште (Крым), полностью обесточенной из-за аварии, сообщили в пятницу в госпредприятии "Крымэнерго".

"По состоянию на 23:55 на подстанции ПС 110 кВ Алушта выявлено и локализовано поврежденное оборудование, аварийные бригады приступил к поэтапному включению потребителей", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Крымэнерго".

Ранее в пятницу глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи был отключен свет по всей Алуште. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, без света остались почти 50 тыс. человек.

На Юге России в связи с аномальной жарой наблюдаются перебои в подаче электричества. В Крыму и Севастополе со вторника действуют графики временного отключения света.