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Энергетики подключают потребителей в оставшейся без света Алуште

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Энергетики начали поэтапное восстановление электроснабжения в Алуште (Крым), полностью обесточенной из-за аварии, сообщили в пятницу в госпредприятии "Крымэнерго".

"По состоянию на 23:55 на подстанции ПС 110 кВ Алушта выявлено и локализовано поврежденное оборудование, аварийные бригады приступил к поэтапному включению потребителей", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Крымэнерго".

Ранее в пятницу глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи был отключен свет по всей Алуште. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, без света остались почти 50 тыс. человек.

На Юге России в связи с аномальной жарой наблюдаются перебои в подаче электричества. В Крыму и Севастополе со вторника действуют графики временного отключения света.

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