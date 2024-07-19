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В Якутии поиски пропавшего вертолета отложили до субботы из-за непогоды

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Якутии перенесли на 20 июля вылет вертолета Ми-8, авиакомпании "Полярные авиалинии", который должен искать пропавший вертолет Robinson, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.

"Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе проведения поисков вылет не состоится по соображениям безопасности полетов", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии уточнили, что на борту пропавшего вертолета находились гражданские лица.

Вертолет Robinson R44II, на борту которого находились пилот и три пассажира, пропал в Алданском районе в ночь на 19 июля. По предварительным данным, у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).

Robinson Полярные авиалинии Ми-8 Якутия Алданский район МЧС
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