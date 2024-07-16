Аналитики ЦБ призвали ужесточить денежно-кредитные условия во II полугодии для возвращения инфляции к цели

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Аналитики Банка России в преддверии совета директоров ЦБ по ключевой ставке прибегли к жесткой формулировке о перспективах денежно-кредитной политики, превосходящей по "ястребиности" официальный июньский сигнал регулятора.

По итогам совета в июне ЦБ, заявив о возможности повышения ставки на следующем заседании, отметил, что "для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле".

В традиционном бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ, опубликованном во вторник, говорится не только о длительности поддержания таких условий, но и отмечается необходимость их ужесточения.

"За этим (разворотом дезинфляционного тренда - ИФ) стоят, в том числе волатильные и разовые факторы. Однако устойчивое инфляционное давление в экономике также возросло, хотя и не столь значительно. Повысились инфляционные ожидания населения и бизнеса. При этом уровень процентных ставок возрос, в том числе из-за ужесточения сигналов Банка России по денежно-кредитной политике. Тем не менее, во II квартале 2024 г. спрос продолжал расти темпами, превышающими текущие возможности экономики, при высокой экономической и кредитной активности. Для возвращения инфляции к цели, а экономики - к сбалансированному росту требуется, чтобы денежно-кредитные условия во втором полугодии были более жесткими, чем в первом полугодии, а также поддержание жестких ДКУ продолжительное время", - считают аналитики ЦБ.

"Своевременное возвращение инфляции к 4% предполагает более жесткие ДКУ, чем те, что сложились в первом полугодии 2024 года", - подчеркивается в докладе.

Проводимая продолжительное время жесткая ДКП может способствовать восстановлению баланса и стабилизации на перегретом рынке труда через охлаждение спроса на труд, что позволит сбалансировать ситуацию в экономике с учетом длительного времени, которое требуется для подстройки предложения товаров и услуг на рынке через инвестиции в новое оборудование и технологии, полагают аналитики ЦБ.

Укрепление рубля пока не сказалось на потребительских ценах, отмечают они. "Более того, медиана роста цен товаров и услуг с высокой чувствительностью к динамике обменного курса рубля в мае и июне повысилась. Это, вероятно, связано с перекладыванием импортерами в цены возросших логистических и платежных издержек", - сказано в докладе.

Совет директоров ЦБ по ставке состоится 26 июля.

По данным Росстата, инфляция в РФ с начала года к 8 июля составила 4,68%. В апреле ЦБ повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что на опорном заседании совета директоров 26 июля будет "значимо" повышен прогноз по инфляции на 2024 год.

Минэкономразвития в конце мая повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе еще пересмотреть его в сторону небольшого увеличения.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2024 году составляет 6,3% (вырос с 5,7% на начало июня).