Поиск

Народный банк Китая внезапно снизил ставку MLF на 20 б.п., до 2,3%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) 25 июля провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам. Снижение ставки было первым за год и рекордным с апреля 2020 года, пишет Trading Economics.

Кроме того, ЦБ влил в финансовую систему 200 млрд юаней ($27,57 млрд) в рамках программы MLF по новой ставке, а также предоставил банкам 235 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 1,7% годовых.

В начале недели НБК удивил рынки, опустив базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов, до рекордного минимума в 3,35% годовых. Решение о снижении ставок принято с целью "наращивания финансовой поддержки экономики".

Народный банк Китая НБК Китай MLF
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России доля 20 ведущих производителей сыра в 2023 году выросла до 75%

Brent подешевела до $81,08 за баррель

Рынок акций США резко снизился, падение S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с 2022 г.

Рынок акций США резко снизился, падение S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с 2022 г.

Основным акционером "М.Видео" стал гендиректор компании

Основным акционером "М.Видео" стал гендиректор компании

Россельхознадзор запретил транзит продукции птицеводства из США

Производство компьютеров, электроники и оптики в РФ в июне выросло на 20,3%

Производство компьютеров, электроники и оптики в РФ в июне выросло на 20,3%

Инфляция в РФ к 22 июля в годовом выражении замедлилась до 9,07%

Запасы нефти в США снизились на 3,74 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 3,74 млн баррелей за неделю
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });