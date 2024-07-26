Обвиняемый в покушении на убийство военного Серебряков будет помещен в СИЗО

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Евгению Серебрякову, подозреваемому в подрыве машины военного на севере Москвы, очно предъявлено обвинение, после допроса он будет помещен в следственный изолятор, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В результате мер, принятых российскими правоохранительными органами и турецкими компетентными органами, Серебряков задержан и доставлен в Москву. Ему предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

Она отметила, что после допроса он будет помещен под стражу.

Ранее в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ "Интерфаксу" сообщили, что Серебряков доставлен из Турции в Россию.

Позднее ФСБ распространила видео допроса Серебрякова, где он сообщил, что самостоятельно связался со спецслужбами Украины и предложил убить офицера Минобороны РФ. По словам Серебрякова, сотрудник СБУ пообещал ему "украинское гражданство и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов".

Накануне Замоскворецкий суд Москвы избрал Серебрякову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, ему было заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ.

Утром 24 июля во дворе одного из домов по Синявинской улице в Москве произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что владелец автомобиля - полковник Вооруженных сил РФ. По словам собеседника агентства, взрывное устройство мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте было заложено под водительское сиденье.