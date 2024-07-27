Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в подрыве автомобиля на Синявинской улице на севере Москвы Евгений Серебряков частично признал вину и рассказал о деталях преступления, сообщает в своем телеграм-канале СКР.

Утром 24 июля во дворе одного из домов по Синявинской улице в Москве произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека - мужчина и женщина.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что владелец автомобиля - полковник Вооруженных сил РФ.

По словам собеседника агентства, взрывное устройство мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте было заложено под водительское сиденье.

Личность подозреваемого в закладке взрывного устройства - Евгения Серебрякова следователи установили в тот же день, выяснилось, что он успел улететь в Турцию.

Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия избрал Серебрякову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, ему было заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группой и незаконном обороте взрывчатых веществ.

По запросу российских правоохранительных органов 26 июля турецкие власти выдали его, он был допрошен и помещен в следственный изолятор.

Позднее ФСБ распространила видео допроса Серебрякова, где он сообщил, что самостоятельно связался со спецслужбами Украины и предложил убить офицера Минобороны РФ.

По словам Серебрякова, сотрудник СБУ пообещал ему "украинское гражданство и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов".