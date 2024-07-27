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Размытую челябинскую дамбу восстановят после улучшения погоды

Размытую челябинскую дамбу восстановят после улучшения погоды
Поселок Киолим после ухода воды
Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил состояние частично размытой дамбы Киалимского водохранилища, сообщает пресс-служба главы региона.

"Погода наладится, приток воды закроется, надо будет организовывать работы по ее засыпке", - сказал он на видео, размещенном в телеграм-канале пресс-службы.

Губернатор, посещающий подтопленный накануне поселок Киолим, также уточнил, что местные жители начали уже возвращаться в свои дома.

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26 июля из-за обильных осадков повысился уровень воды в Киалимском водохранилище. В результате 100 из 500 метров местной дамбы оказалось размыто. В зоне затопления оказался поселок Киолим. Из него и окрестных населенных пунктов эвакуировали жителей. К утру субботы вода из поселка ушла.

По данным областного ГУ МЧС, в Киолиме всего 20 домов. Уровень воды там достигал одного метра. Сейчас в поселке ведется уборка мусора.

Киолим Челябинская область Киалимское водохранилище Алексей Текслер
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