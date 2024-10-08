Поиск

На достройку 13 дамб в пяти регионах за три года выделят 6,9 млрд рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В ближайшие три года на завершение строительства 13 дамб в пяти регионах страны правительство заложило 6,9 млрд рублей, сообщил депутатам Госдумы министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"Строительство дамб. На завершение строительства 13 сооружений в пяти регионах заложили 6,9 млрд рублей", - сказал он.

Он уточнил, что работы ведутся в Приморье, Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и ЕАО. Также начнется строительство дамб в Забайкалье, Якутии и Бурятии.

В бюджете предусмотрено почти 9 млрд рублей на борьбу с вододефицитом. По словам министра, это затронет четыре региона - Крым, Краснодарский край, Курскую и Омскую области, где будут построены гидротехнические сооружения.

"Чтобы ликвидировать недостаток питьевых источников для трех с лишним миллионов человек. А в Луганской народной республике отремонтируем Елизаветинское водохранилище - и свыше 100 тысяч человек получат доступ к воде", - пообещал Козлов.

По его словам, продолжатся работы по обводнению Низовьев Волги и междуречья Дона и Кубани. Здесь запланировано строительство 80 сооружений на территории трех регионов: в Волгоградской и Астраханской областях, Краснодарском крае.

Для оздоровления водоемов предусмотрено 16 млрд рублей.

"Сюда входит расчистка русел рек, озер и водохранилищ от древесного хлама, излишней водной растительности. Мы провели аудит состояния водоемов: более 6 тысяч километров требуют восстановления, из них свыше 1 тысячи - расчистим по проекту", - пояснил Козлов.

На строительство и реконструкция очистных сооружений направлены 38,6 млрд рублей, в том числе 10 млрд - на Байкале.

Глава Минприроды сказал, что перечень объектов будет определен после конкурсного отбора в 2025 году, к отбору будут допущены объекты первой категории с длительным сроком эксплуатации. На этапе отборов будут установлены приоритеты с учетом фактического влияния загрязненных стоков на водоемы.

"Кроме того, преимущество будет у тех регионов, которые готовы обеспечить больший процент софинансирования за счёт регионального бюджета", - заметил Козлов.

Александр Козлов ЕАО Забайкалье Краснодарский край Крым Минприроды правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Депутат Хубезов покинет Госдуму и возглавит Минздрав Республики Алтай

Экс-следователь Тамбиев осужден на 16 лет по делу о рекордной взятке в биткоинах

Средняя пенсия по старости к концу 2025 года составит 24 059 рублей

Автодилер "Рольф" планирует проведение IPO в 2025-2026 годах

Автодилер "Рольф" планирует проведение IPO в 2025-2026 годах

Из окрестностей горящего нефтетерминала в Феодосии отселили 1047 человек

В Якутии ограничили работу шахты "Колмара" после обрушении породы

К строительству ВСМ Москва-Петербург хотят привлечь грузоотправителей

К строительству ВСМ Москва-Петербург хотят привлечь грузоотправителей
Военная операция на Украине

Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили 16 беспилотников

Обрушение породы произошло на шахте в Якутии, есть погибший

Что произошло за день: понедельник, 7 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });