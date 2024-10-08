На достройку 13 дамб в пяти регионах за три года выделят 6,9 млрд рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В ближайшие три года на завершение строительства 13 дамб в пяти регионах страны правительство заложило 6,9 млрд рублей, сообщил депутатам Госдумы министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"Строительство дамб. На завершение строительства 13 сооружений в пяти регионах заложили 6,9 млрд рублей", - сказал он.

Он уточнил, что работы ведутся в Приморье, Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и ЕАО. Также начнется строительство дамб в Забайкалье, Якутии и Бурятии.

В бюджете предусмотрено почти 9 млрд рублей на борьбу с вододефицитом. По словам министра, это затронет четыре региона - Крым, Краснодарский край, Курскую и Омскую области, где будут построены гидротехнические сооружения.

"Чтобы ликвидировать недостаток питьевых источников для трех с лишним миллионов человек. А в Луганской народной республике отремонтируем Елизаветинское водохранилище - и свыше 100 тысяч человек получат доступ к воде", - пообещал Козлов.

По его словам, продолжатся работы по обводнению Низовьев Волги и междуречья Дона и Кубани. Здесь запланировано строительство 80 сооружений на территории трех регионов: в Волгоградской и Астраханской областях, Краснодарском крае.

Для оздоровления водоемов предусмотрено 16 млрд рублей.

"Сюда входит расчистка русел рек, озер и водохранилищ от древесного хлама, излишней водной растительности. Мы провели аудит состояния водоемов: более 6 тысяч километров требуют восстановления, из них свыше 1 тысячи - расчистим по проекту", - пояснил Козлов.

На строительство и реконструкция очистных сооружений направлены 38,6 млрд рублей, в том числе 10 млрд - на Байкале.

Глава Минприроды сказал, что перечень объектов будет определен после конкурсного отбора в 2025 году, к отбору будут допущены объекты первой категории с длительным сроком эксплуатации. На этапе отборов будут установлены приоритеты с учетом фактического влияния загрязненных стоков на водоемы.

"Кроме того, преимущество будет у тех регионов, которые готовы обеспечить больший процент софинансирования за счёт регионального бюджета", - заметил Козлов.