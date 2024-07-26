Более 160 человек эвакуированы после прорыва дамбы в Челябинской области

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС эвакуировали после прорыва дамбы в Челябинской области 163 человека, среди них 21 ребенок, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"В результате размыва дамбы в превентивных целях спасатели провели эвакуацию всех жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Автобусами людей перевозят в пункты временного размещения в город Карабаш", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по руслу реки Большой Киолим волна дошла до поселка Мухаметово. В настоящее время уровень воды в реке поднялся на 7 см.

К работам привлечены более 100 человек и 24 единицы техники.

Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков в Киалимском водохранилище, расположенном в Челябинской области, поднялся уровень воды. В результате смыло 100 из 500 метров дамбы. Оказался затоплен участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км.