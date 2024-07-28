Сброс воды увеличили на Шершневском водохранилище в Челябинске

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Заседание оперативного штаба по ситуации, связанной с обильными осадками и подъемом уровня воды, провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.

"Особенно сложно сейчас в отдельных территориях Коркинского муниципального округа, Еткульского района и в Еманжелинске. На ряде водохранилищ увеличили показатели сброса воды. В том числе в Челябинске увеличен сброс на Шершневском водохранилище. Мы уже видели подтопления в городе", - сказал Текслер на видео, выложенном в телеграм-канале его пресс-службы.

26 июля из-за обильных осадков повысился уровень воды в Киалимском водохранилище Челябинской области. В результате 100 из 500 метров местной дамбы оказалось размыто. В зону затопления попал поселок Киолим. Из него и окрестных населенных пунктов эвакуировали жителей. К утру субботы вода из поселка ушла. Но на фоне непрекращающихся осадков из берегов начали выходить водоемы в соседних районах.

Для предотвращения чрезвычайной ситуации был начат контролируемый сброс воды с Иремельского водохранилища, а в городе Еманжелинск объявили эвакуацию жителей в поселке Рабочем, входящем в состав населенного пункта.