Режим ЧС ввели в челябинском городе Коркино из-за подъема воды

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Эвакуация жителей организована в городе Коркино Челябинской области из-за подъема уровня воды на фоне обильных осадков, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора региона.

"Ситуация осложнилась ночью. Из-за подъема уровня воды в реке Чумляк был введен режим ЧС. Организована эвакуация жителей, дома которых находились в зоне подтопления. В ПВР разместили 35 человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Коркино ведутся работы по засыпке скальным грунтом русла реки Каменка в районе федеральной трассы А-310 для снижения поступления воды в реку Чумляк. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

В Саткинском районе, как сообщили в пресс-службе, ночью было подтоплено 50 домов - затопило подвалы и цокольные этажи. Эвакуация жителей не проводилась. В Еманжелинск в пункты временного размещения эвакуировали 142 человека, в том числе 25 детей. При этом вода уже отступает, люди начали возвращаться в свои дома. Наблюдается снижение уровня воды в Сосновском районе, Копейском, Усть-Катавском городских округах.

"Из-за притока воды начался сброс на Шершневском водохранилище. В связи с этим происходит выход воды из реки Миасс на Университетскую набережную Челябинска, где сейчас ограничено движение автотранспорта. Есть небольшое подтопление пешеходной части Набережной, в районе областной филармонии. Ситуация контролируется. В данный момент уровень воды в Шершневском водохранилище перестал расти. Если динамика сохранится, то сброс воды вернут к нормативу", - рассказали в пресс-службе.

В поселке Киолим продолжается расчистка завалов, ее планируют завершить в ближайшие дни. Идет оценка ущерба. В понедельник пострадавшие от наводнения люди, которые уже подали заявления, получат материальные выплаты.

26 июля из-за обильных осадков повысился уровень воды в Киалимском водохранилище Челябинской области. В результате 100 из 500 метров местной дамбы оказалось размыто. В зону затопления попал поселок Киолим. Из него и окрестных населенных пунктов эвакуировали жителей. К утру субботы вода из поселка ушла. Но на фоне непрекращающихся осадков из берегов начали выходить водоемы в соседних районах.

Для предотвращения чрезвычайной ситуации был начат контролируемый сброс воды с Иремельского водохранилища, а в городе Еманжелинск объявили эвакуацию жителей в поселке Рабочем, входящем в состав населенного пункта.