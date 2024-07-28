Поиск

Сброс воды из Иремельского водохранилища начался в Челябинской области

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Превентивные меры для недопущения ухудшения ситуации на фоне сильных ливней начались в Миассе (Челябинская область), сообщает мэрия города.

"Дожди не ослабевают, Иремельское водохранилище продолжает наполняться. Для того, чтобы не допустить в нем перелива, ведется контролируемый сброс воды через гидротехнические сооружения Городского и Поликарповского прудов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии уточнили, что из-за сброса воды в зону подтопления могут попасть дома, расположенные вдоль реки Миасс: в южной части города, в районе Поликарповского пруда и в поселке Тургояк.

"Сброс воды через плотины контролируется и производится с целью не допустить подтопления большего количества домовладений", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 26 июля из-за сильных ливней повысился уровень воды в Киалимском водохранилище Челябинской области. В результате 100 из 500 метров местной дамбы оказалось размыто. В зону затопления попал поселок Киолим. Из него и окрестных населенных пунктов эвакуировали жителей. К утру субботы вода из поселка ушла. Но из-за непрекращающихся осадков из берегов начали выходить водоемы в соседних районах.

Челябинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении семи дронов ВСУ над двумя российскими регионами

Пожар на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован

Что произошло за день: суббота, 27 июля

Жертвами тайфуна "Гаеми" на Филиппинах и Тайване стали 25 человек

Жертвами тайфуна "Гаеми" на Филиппинах и Тайване стали 25 человек

Путин подписал указ о проведении в День ВМФ 28 июля парада в Петербурге

Три сотни машин ожидают досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи

Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области

Один человек погиб в Херсонской области в результате обстрелов

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Лозоватское

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });