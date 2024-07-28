Сброс воды из Иремельского водохранилища начался в Челябинской области

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Превентивные меры для недопущения ухудшения ситуации на фоне сильных ливней начались в Миассе (Челябинская область), сообщает мэрия города.

"Дожди не ослабевают, Иремельское водохранилище продолжает наполняться. Для того, чтобы не допустить в нем перелива, ведется контролируемый сброс воды через гидротехнические сооружения Городского и Поликарповского прудов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии уточнили, что из-за сброса воды в зону подтопления могут попасть дома, расположенные вдоль реки Миасс: в южной части города, в районе Поликарповского пруда и в поселке Тургояк.

"Сброс воды через плотины контролируется и производится с целью не допустить подтопления большего количества домовладений", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 26 июля из-за сильных ливней повысился уровень воды в Киалимском водохранилище Челябинской области. В результате 100 из 500 метров местной дамбы оказалось размыто. В зону затопления попал поселок Киолим. Из него и окрестных населенных пунктов эвакуировали жителей. К утру субботы вода из поселка ушла. Но из-за непрекращающихся осадков из берегов начали выходить водоемы в соседних районах.